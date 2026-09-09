Sant Kabir Nagar News: 50 प्रतिशत से कम नामांकन पर 243 प्रधानाध्यापकों को चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि यू-डायस पोर्टल 2026-27 के तहत विद्यालयों के स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर व स्टूडेंट मॉड्यूल संबंधित सभी आवश्यक गतिविधियां 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जानी है। सोमवार ऑनलाइन रिपोर्ट समीक्षा में 243 विद्यालयों द्वारा कक्षा-एक में प्रेरणा पोर्टल की तुलना में यू-डायस 2026-27 में 50 प्रतिशत से भी कम नामांकन दर्ज किया गया है। इसमें से 58 पर तो यू-डायस पोर्टल पर छात्र संख्या शून्य दिखाई गई है।जिम्मेदारों को बार-बार विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किए जाने के बावजूद भी नवीन नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण यू-डायस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। यह स्थिति उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कार्य में शिथिलता और घोर लापरवाही को दर्शाती है। इस अनुशासनहीनता पर संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की जा सकती है।उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों को तीन दिन के भीतर अंतिम अवसर देते हुए विद्यालय के यू-डायस पोर्टल पर कक्षा एक के विद्यार्थियों का नामांकन, प्रेरणा पोर्टल के आंकड़ों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई है।