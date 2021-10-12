Sant Kabir Nagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, साथी गंभीर, रेफरल

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मगहर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रैना पेपर मिल के सामने कट के पास सोमवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायल को संयुक्त जिला चिकित्सालय खलीलाबाद पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।चौकी इंचार्ज विनोद यादव ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे सूचना मिली कि रैना पेपर मिल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोग सड़क पर घायल पड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को एंबुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय खलीलाबाद भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने परवीन कुमार चौधरी (50) पुत्र पारसनाथ चौधरी निवासी सर्वोदय नगर, बिछिया कॉलोनी, हनुमान मंदिर पीएसी कैंप, गोरखपुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अमर सिंह (45) पुत्र देश दीपक सिंह निवासी जेल रोड, शाहपुर, गोरखपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया।चौकी इंचार्ज के अनुसार, दोनों बाइक सवार खलीलाबाद से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। रैना पेपर मिल के पास पहुंचने पर वे कट से मुड़कर दोबारा खलीलाबाद की ओर जाने लगे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है।