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संतकबीरनगर। कथा व्यास विष्णु दास महाराज ने बताया कि राम वनवास की कथा सत्य, कर्तव्य और त्याग का एक महान आदर्श है। कैकेयी के द्वारा मांगे गए दो वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन और श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास के कारण प्रभु राम-माता सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए थे।खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच एवं जनमत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव में शनिवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम वनवास की कथा सुनाई गई।वे खलीलाबाद के जूनियर हाईस्कूल में श्रीराम नाम जागरण मंच एवं जनमत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा अमृत महोत्सव में शनिवार को प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम वनवास की कथा सुनाई गई। कथा वाचक ने कहा कि महाराज दशरथ ने पत्नी कैकेयी को दो वरदान देने का वचन दिया था।उन्होंने बताया कि मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने अपने वरदान का उपयोग करके राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी।इस अप्रिय समाचार को सुनकर राम विचलित नहीं हुए उन्होंने पिता के वचनों को सर्वोपरि माना और खुशी-खुशी वन जाने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने बताया कि प्रभु राम के साथ उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण भी सुरक्षा से वन गमन के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के वियोग में अत्यंत दुखी थी। जब अयोध्या में भरत को इस अन्याय का पता चला तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को खरी-खोटी सुनाई और राजपाट ठुकरा दिया।वह राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट गए, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु लौटने से इन्कार कर दिया। इस कथा का मुख्य उद्देश्य पिता के वचनों की रक्षा और मर्यादा का पालन करना है।इसके माध्यम से भगवान राम ने राजपाट त्याग कर 14 वर्षों तक वन में रहकर धर्म, त्याग और मानवीय आदर्शों का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है।