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Sambhal News: दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत

Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
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Youth dies in collision between two bikes
मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर कलां गांव में रविवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक बाइक सवार मुस्तफा (35) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया।
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मुस्तफा अपनी बाइक से जुमेरात बाजार के सामने से गुजर रहे थे। तभी चौधरपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक राज मिस्त्री थे और चेन्नई में काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे।
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उनके परिवार में पत्नी अफरोज, तीन बेटे व दो बेटियां हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्यवाहक असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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