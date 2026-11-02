Sambhal News: दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत

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मुस्तफा अपनी बाइक से जुमेरात बाजार के सामने से गुजर रहे थे। तभी चौधरपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक राज मिस्त्री थे और चेन्नई में काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे।उनके परिवार में पत्नी अफरोज, तीन बेटे व दो बेटियां हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्यवाहक असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।