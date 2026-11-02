Sambhal News: भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 02 Nov 2026 12:57 AM IST
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चंदौसी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की मासिक बैठक रविवार को नगर कार्यालय पर हुई। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने संगठनात्मक गतिविधियों व सरकारी योजनाओं पर जोर दिया।
गुलाब देवी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को शक्ति बताया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने व युवाओं के मतदाता पहचान पत्र बनवाने में सहयोग का निर्देश दिया।
नवनियुक्त पदाधिकारी राजकुमार ठाकरे और मोक्षिका शर्मा का स्वागत हुआ। जिला महामंत्री मनोज कठेरिया ने सदस्यता अभियान की समीक्षा कर बूथ सशक्तीकरण पर बल दिया। उन्होंने 5 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि टीम पार्टी के कार्यक्रम सफल बनाने को निष्ठा से कार्यरत है।
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इस अवसर पर मंडल प्रभारी देवेंद्र चौधरी, विधानसभा विस्तारक तिलक भाटी, विनोद कुमार बिन्नी, सुधीर मल्होत्रा, तरुण कुमार नीरज, आमोद वार्ष्णेय, अरविंद गुप्ता, गिरीश रतन, शरद शर्मा, शीला सागर थे।
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गुलाब देवी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को शक्ति बताया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने व युवाओं के मतदाता पहचान पत्र बनवाने में सहयोग का निर्देश दिया।
विज्ञापन
नवनियुक्त पदाधिकारी राजकुमार ठाकरे और मोक्षिका शर्मा का स्वागत हुआ। जिला महामंत्री मनोज कठेरिया ने सदस्यता अभियान की समीक्षा कर बूथ सशक्तीकरण पर बल दिया। उन्होंने 5 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि टीम पार्टी के कार्यक्रम सफल बनाने को निष्ठा से कार्यरत है।
विज्ञापन
इस अवसर पर मंडल प्रभारी देवेंद्र चौधरी, विधानसभा विस्तारक तिलक भाटी, विनोद कुमार बिन्नी, सुधीर मल्होत्रा, तरुण कुमार नीरज, आमोद वार्ष्णेय, अरविंद गुप्ता, गिरीश रतन, शरद शर्मा, शीला सागर थे।