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Sambhal News: भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण पर दिया जोर

Mon, 02 Nov 2026 12:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 02 Nov 2026 12:57 AM IST
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BJP emphasized booth empowerment
चंदौसी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की मासिक बैठक रविवार को नगर कार्यालय पर हुई। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने संगठनात्मक गतिविधियों व सरकारी योजनाओं पर जोर दिया।
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गुलाब देवी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन को शक्ति बताया। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने व युवाओं के मतदाता पहचान पत्र बनवाने में सहयोग का निर्देश दिया।
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नवनियुक्त पदाधिकारी राजकुमार ठाकरे और मोक्षिका शर्मा का स्वागत हुआ। जिला महामंत्री मनोज कठेरिया ने सदस्यता अभियान की समीक्षा कर बूथ सशक्तीकरण पर बल दिया। उन्होंने 5 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि टीम पार्टी के कार्यक्रम सफल बनाने को निष्ठा से कार्यरत है।
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इस अवसर पर मंडल प्रभारी देवेंद्र चौधरी, विधानसभा विस्तारक तिलक भाटी, विनोद कुमार बिन्नी, सुधीर मल्होत्रा, तरुण कुमार नीरज, आमोद वार्ष्णेय, अरविंद गुप्ता, गिरीश रतन, शरद शर्मा, शीला सागर थे।
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