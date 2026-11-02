Sambhal News: महारैली के लिए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रवाना

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जिला कांग्रेस कमेटी के संभल से जिलाध्यक्ष हाजी आरिफ तुर्की के नेतृत्व में कार्यकर्ता दिल्ली के लिए निकले। वे बसों और विलासितापूर्ण वाहनों से रवाना हुए। कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे और बैनर थे। उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान वोट चोरी के विरोध में ढप भी बजाया गया।कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाजी आरिफ तुर्की ने कहा कि दिल्ली का रामलीला मैदान बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।इस अवसर पर आरिफ तनवीर खान, दाऊद पाशा, डीके वाल्मीकि, अंसार अब्बासी, शाहीन जमाल अधिवक्ता, फरहा खान, रानी, डॉ. सलाउद्दीन, अंजार मंसूरी, अकबर अली, तिलक सिंह, बाबा गुफरान, मोअज्जम, विष्णु वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि, रंजीत वाल्मीकि और अजीत वाल्मीकि जैसे कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।