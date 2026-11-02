फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   The government should address the problems of retired personnel with seriousness.

Sambhal News: सेवानिवृत कर्मियों की समस्याओं का समाधान गंभीरता से करे सरकार

Mon, 02 Nov 2026 12:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 02 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
The government should address the problems of retired personnel with seriousness.
बहजोई। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने रविवार को संभल रोड चौकीपार स्थित रोटरी क्लब के सभागार में बैठक की। इस बैठक में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और अंतरिम राहत देने की मांग उठाई। उन्होंने इलाज प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया में सुधार की भी बात कही।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव ने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने पर मूल वेतन पेंशन में दर्ज किया जाए। जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने आठवें वेतन आयोग में देरी और महंगाई को देखते हुए अंतरिम राहत की मांग की।
विज्ञापन

मेजर अवध किशोर शर्मा ने बताया कि इलाज प्रतिपूर्ति की धनराशि पहले बिल वाउचर पर मिलती थी। अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कई गंभीर रूप से बीमार साथियों को समस्या हो रही है। उन्होंने पूर्व की तरह भुगतान की मांग की। कार्यक्रम संयोजक राकेश सक्सेना ने सदस्यों से जल्द सदस्यता शुल्क जमा करने को कहा। उन्होंने बताया कि सोमवार को कलेक्ट्रेट के निकट पार्क में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

संयोजक राकेश सक्सेना, मंत्री यतीश गुप्ता, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष चैतन्य कुमार सिंह भी उपस्थित थे। पूर्व प्रधानाचार्य मेजर अवध किशोर शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed