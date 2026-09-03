Sambhal News: बाइक की बैलगाड़ी से टक्कर, युवक की मौत

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मुकुट सिंह बिजनौर से अपने घर लौट रहे थे। नारंगपुर के पास ओमकार सिंह की बैलगाड़ी से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। घायल मुकुट सिंह को संभल के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मृतक के भाई खुशीराम की तहरीर पर ओमकार सिंह के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विज्ञापन

मुकुट सिंह बिजनौर से अपने घर लौट रहे थे। नारंगपुर के पास ओमकार सिंह की बैलगाड़ी से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। घायल मुकुट सिंह को संभल के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मृतक के भाई खुशीराम की तहरीर पर ओमकार सिंह के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र में बुधवार को संभल-गंवा मार्ग पर बाइक और बैलगाड़ी की टक्कर में एम्बुलेंस चालक मुकुट सिंह की मौत हो गई। हादसे में बैल की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बैलगाड़ी चालक ओमकार सिंह घायल हुए।