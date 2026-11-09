Sambhal News: फंदे पर लटककर युवक ने दी जान

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सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार देर शाम 20 वर्षीय युवक ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटक कर जान दी है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले अपने मायके चली गई थी। इसी बात को लेकर युवक काफी तनाव में रहता था। सोमवार देर शाम को उसने अपने ही घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। इसके बाद उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी लगभग एक वर्ष पूर्व ही हुई थी। परिजनों ने युवक की मौत की जानकारी उसकी पत्नी और ससुरालियों को दी है। पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है।