Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Young man ends his life by hanging

Sambhal News: फंदे पर लटककर युवक ने दी जान

Mon, 09 Nov 2026 11:57 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 09 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Young man ends his life by hanging
सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार देर शाम 20 वर्षीय युवक ने अपने घर के कमरे में पंखे से लटक कर जान दी है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले अपने मायके चली गई थी। इसी बात को लेकर युवक काफी तनाव में रहता था। सोमवार देर शाम को उसने अपने ही घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। इसके बाद उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी लगभग एक वर्ष पूर्व ही हुई थी। परिजनों ने युवक की मौत की जानकारी उसकी पत्नी और ससुरालियों को दी है। पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed