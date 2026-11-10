Sambhal News: सोमवती अमावस्या पर हजारों ने लगाई डुबकी

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महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना, दीपदान और दान-पुण्य किया। महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा की और कथा श्रवण किया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण व अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी कराए। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान, दान और पूजा-पाठ का विशेष महत्व है।इसी आस्था के चलते आसपास के दूरदराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजघाट पहुंचे। घाटों के आसपास पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। घाटों पर पुलिसकर्मियों की निगरानी बनी रही, वहीं स्थानीय गोताखोर भी गंगा में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद रहे। आस्था, भक्ति और धार्मिक उल्लास के बीच राजघाट पर दिनभर गंगा स्नान का सिलसिला चलता रहा।