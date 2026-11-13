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Sambhal News: बाइकों की टक्कर में महिला की मौत, बेटे समेत दो घायल

Fri, 13 Nov 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:43 AM IST
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Woman killed in collision between motorcycles; two others, including her son, injured
बनियाठेर। अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे के नए बाइपास पर बृहस्पतिवार शाम सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। इस दुर्घटना में महिला का बेटा और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था।
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मृतक महिला की पहचान मुरादाबाद के मूंढापांडे क्षेत्र के बूजपुर नगला निवासी राजवती (55) के रूप में हुई है। वह अपने बेटे वीरपाल के साथ बाइक से बहजोई थाना क्षेत्र के रायपुर कला गांव में एक रिश्तेदार के यहां गमी में शामिल होने जा रही थीं। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे उनकी बाइक की अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बनियाठेर के नए बाइपास पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई।
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हादसे में राजवती और वीरपाल के साथ दूसरी बाइक पर सवार कुलवीर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, हायर सेंटर ले जाते समय राजवती ने रास्ते में दम तोड़ दिया।
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हादसे के बाद परिजन राजवती के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी ले आए। थाना बनियाठेर प्रभारी बोविंद्र कुमार ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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