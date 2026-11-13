Sambhal News: ससुर-देवरों ने की महिला से मारपीट

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गांव मिलक बेला निवासी प्रीति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 9:30 बजे वह घर में काम कर रही थी। इसी दौरान उसके देवर अजय, विकास और ससुर मुनेश वहां आ गए। आरोप है कि आपसी कहासुनी के बाद तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर प्रीति के साथ मारपीट की गई। पीड़िता का आरोप है कि बीच-बचाव करने आए पति आकाश को भी पीटा गया। इसके बाद प्रीति ने असमोली पुलिस को शिकायतीपत्र दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद