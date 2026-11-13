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Sambhal News: उपचार कराने आई युवती से छेड़छाड़ का आरोप

Fri, 13 Nov 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:52 AM IST
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Accusation of molesting a young woman who came for medical treatment
चंदौसी। पुराना बाईपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार को उपचार कराने आई युवती से छेड़छाड़ की गई। परिजनों ने कंपाउंडर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। परिजनों के अनुसार कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उपचार के दौरान अस्पताल के कंपाउंडर ने युवती से छेड़छाड़ की। युवती की शिकायत पर परिजनों ने डॉक्टर और पुलिस से शिकायत की। वहीं अस्पताल के चिकित्सक ने युवती को डिस्चार्ज कर दिया। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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