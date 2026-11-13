Sambhal News: यूपी बोर्डः तीन दिन में अपलोड करें शिक्षकों का ब्योरा

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बोर्ड ने ऑनलाइन विवरण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। गलत विवरण अपलोड करने पर संबंधित प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पांच फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है।ड्यूटी लगाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का ऑनलाइन डेटा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को 15 नवंबर तक का समय दिया था।डीआईओएस सीपी सिंह ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय में ब्योरा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड करने पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले प्रधानाचार्यों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बोर्ड इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है।विवरण में शामिल होंगी ये जानकारियांशिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरनी होगी। इसमें उनका नाम, पद, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि और विषय से संबंधित जानकारी शामिल है। शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और प्रमाणपत्र भी अपलोड किए जा रहे हैं। विद्यालयों को अपने यहां कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के अभिलेखों के अनुसार ही जानकारी दर्ज करनी होगी। जो शिक्षक या कर्मचारी विद्यालय छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाने होंगे। नए नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है।