Sambhal News: दो वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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मढ़न। असमोली थाना पुलिस ने गुरुवार को वारंटियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को उनके घरों से पकड़ा और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गांव इकरोटिया निवासी गौरव पुत्र बाबूराम (32) है। दूसरा आरोपी अकबरपुर गहरा निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र ताहर सिंह (44) है। ये दोनों आरोपी काफी समय से न्यायालय के वारंट में वांछित चल रहे थे। क्षेत्राधिकारी असमोली अमन सिंह राठौर ने इस अभियान का नेतृत्व किया। संवाद