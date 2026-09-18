संभल में अस्पताल में महिला की मौत: परिजनों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, मची अफरा-तफरी; स्टाफ ने भागकर बचाई जान

अस्पताल संचालक ने बताया कि अमरोहा के उझारी निवासी शाजिया (44) को बृहस्पतिवार की रात करीब 10.30 बजे बेहोशी की हालत में उनके अस्पताल भर्ती कराया गया था। बीपी काफी कम था। परिजनों से रेफर कराने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने उपचार करने के लिए कहा। इस दौरान ही महिला की मौत हो गई। जब यह जानकारी दी गई तो परिजन भड़क गए और मारपीट के साथ तोड़फोड़ करने लगे।