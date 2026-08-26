Sambhal News: चीनी के सात थोक व्यापारियों के गोदामों पर छापा
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 26 Aug 2026 02:11 AM IST
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चंदौसी (संभल)। चीनी के बढ़ते दामों के बीच प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एसडीएम सदर आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने चीनी के सात थोक व्यापारियों के गोदामों छापा मारकर स्टॉक की जांच की। साथ ही स्टॉक रजिस्टर समेत जरूरी अभिलेख खंगाले।
मंगलवार दोपहर टीम में शामिल क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार, नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहल, लेखपाल शिवओम शर्मा ने मंडी क्षेत्र में गोपाल ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। इसके बाद कुंदनलाल तोताराम, अमृतलाल किशनलाल, मनोहरलाल अशोक कुमार, मिश्रीलाल सुखलाल, ओम एंड संस तथा भजनलाल रामेश्वरदास के गोदामों की जांच की गई। छापे के दौरान टीम ने प्रत्येक बोरी की गिनती कर स्टॉक का मिलान किया। जांच में किसी भी व्यापारी के यहां निर्धारित सीमा चार हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं मिला।
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भजनलाल रामेश्वरदास फर्म का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं मिला, जिस पर पंजीकरण कराने और नियमानुसार स्टॉक का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कृत्रिम किल्लत पैदा कर मुनाफाखोरी करने वालों पर नजर रखी जा रही है।
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मंगलवार दोपहर टीम में शामिल क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार, नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहल, लेखपाल शिवओम शर्मा ने मंडी क्षेत्र में गोपाल ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। इसके बाद कुंदनलाल तोताराम, अमृतलाल किशनलाल, मनोहरलाल अशोक कुमार, मिश्रीलाल सुखलाल, ओम एंड संस तथा भजनलाल रामेश्वरदास के गोदामों की जांच की गई। छापे के दौरान टीम ने प्रत्येक बोरी की गिनती कर स्टॉक का मिलान किया। जांच में किसी भी व्यापारी के यहां निर्धारित सीमा चार हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं मिला।
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क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भजनलाल रामेश्वरदास फर्म का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं मिला, जिस पर पंजीकरण कराने और नियमानुसार स्टॉक का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कृत्रिम किल्लत पैदा कर मुनाफाखोरी करने वालों पर नजर रखी जा रही है।
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