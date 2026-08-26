Sambhal News: चीनी के सात थोक व्यापारियों के गोदामों पर छापा

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मंगलवार दोपहर टीम में शामिल क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार, नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहल, लेखपाल शिवओम शर्मा ने मंडी क्षेत्र में गोपाल ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। इसके बाद कुंदनलाल तोताराम, अमृतलाल किशनलाल, मनोहरलाल अशोक कुमार, मिश्रीलाल सुखलाल, ओम एंड संस तथा भजनलाल रामेश्वरदास के गोदामों की जांच की गई। छापे के दौरान टीम ने प्रत्येक बोरी की गिनती कर स्टॉक का मिलान किया। जांच में किसी भी व्यापारी के यहां निर्धारित सीमा चार हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं मिला।क्षेत्रीय विपणन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भजनलाल रामेश्वरदास फर्म का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं मिला, जिस पर पंजीकरण कराने और नियमानुसार स्टॉक का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कृत्रिम किल्लत पैदा कर मुनाफाखोरी करने वालों पर नजर रखी जा रही है।