Sambhal News: मंदिर से घंटे चोरी करने वाला युवक ग्रामीणों ने पकड़ा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:06 AM IST
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बबराला। थाना बबराला क्षेत्र के गांव तुमरिया खादर में मंदिर से सामान चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से मंदिर के छह घंटे, दो चाबियां, एक हथौड़ा और छेनी बरामद हुई है।
चौकीदार चंद्रकेश की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंद्रकेश ने बताया कि 21 अक्तूबर को उसने खुशीराम को दोबारा प्लास्टिक का कट्टा लेकर मंदिर की तरफ से आते देखा। शक होने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
कट्टे की तलाशी में चोरी का सामान बरामद हुआ। इससे पहले 14 अक्तूबर को भी चंद्रकेश ने खुशीराम को मंदिर से सामान ले जाते देखा था। तब आरोपी बैग छोड़कर भाग गया था। बैग की तलाशी में मंदिर के घंटे और अन्य सामान मिला था।
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ग्रामीणों ने आरोपी खुशीराम को बरामद सामान के साथ थाना बबराला ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि चौकीदार चंद्रकेश की तहरीर के आधार पर खुशीराम के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बरामद सामान कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।
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चौकीदार चंद्रकेश की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंद्रकेश ने बताया कि 21 अक्तूबर को उसने खुशीराम को दोबारा प्लास्टिक का कट्टा लेकर मंदिर की तरफ से आते देखा। शक होने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
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कट्टे की तलाशी में चोरी का सामान बरामद हुआ। इससे पहले 14 अक्तूबर को भी चंद्रकेश ने खुशीराम को मंदिर से सामान ले जाते देखा था। तब आरोपी बैग छोड़कर भाग गया था। बैग की तलाशी में मंदिर के घंटे और अन्य सामान मिला था।
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ग्रामीणों ने आरोपी खुशीराम को बरामद सामान के साथ थाना बबराला ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि चौकीदार चंद्रकेश की तहरीर के आधार पर खुशीराम के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बरामद सामान कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद गांव में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।