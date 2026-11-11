Sambhal News: सड़क हादसे में ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत

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गांव जहानपुर की मढ़ैया निवासी सौरभ अपने ममेरे भाई संजय के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे वे गवां-बबराला मार्ग पर कायनात गर्ल्स इंटर कॉलेज के नजदीक पहुंचे तो उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई सड़क पर दूर जाकर गिरे। उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी वाहन से रजपुरा सीएचसी भेजा। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरी ओर हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब यह दोनों भाई किसी से मिलने के बाद घर लौट रहे थे। भैया दूज से एक दिन पहले हुए हादसे में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई हैं। गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

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रजपुरा। थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात गवां-बबराला मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में बाइक पर सवार दो ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया था। घायल अवस्था में सीएचसी भर्ती कराया। जहां मृत घोषित कर दिया।