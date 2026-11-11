Sambhal News: जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा, पांच लोगों की गई थी जान

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हिंसा के बाद संभल कोतवाली और थाना नखासा में 12 एफआईआर दर्ज की गईं थीं। इनमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद की कमेटी के सदर जफर अली समेत कई नामजद आरोपी बने थे और 2,750 से अधिक अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने 138 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है।शारिक साठा और उसके गुर्गों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस की रिपोर्ट पर शारिक साठा के गुर्गे मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। इनमें से मुल्ला अफरोज रिहा हो चुका है। अन्य दो आरोपी जेल में बंद हैं। वहीं, दूसरी ओर भगोड़े शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर लुकआउट नोटिस है।नखासा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि दीपा सराय निवासी शारिक साठा के भतीजे आमिर गुफ्फा के खिलाफ सीजेएम न्यायालय से वाहन चोरी व धोखाधड़ी के मामले में उद्घोषणा नोटिस जारी किया गया है।थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नखासा थाने में वर्ष 2022 में धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 472 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 84 के अंतर्गत यह उद्घोषणा नोटिस जारी किया गया है। आरोपी तय तिथि में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।थाना प्रभारी ने बताया कि शारिक साठा की संपत्ति 21 जनवरी 2026 को संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 340/2024 के तहत कुर्क भी हो चुकी है। यह कुर्की की कार्रवाई भी संभल हिंसा से जुड़े मुकदमे में की गई थी। साठा पर इसी मामले में संलिप्तता का आरोप है। पुलिस ने उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की है। साथ ही, उस पर बीएनएस की धारा 61(2) (क) भी लगाई गई है।