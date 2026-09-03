Sambhal News: आरपीएफ जवान के घर में घुसे चोर, शोर मचने पर भागे

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ग्रामीणों ने चोरों का काफी दूर तक पीछा किए, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। पीड़ित मदनपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि उनके छोटे भाई झारखंड में आरपीएफ में तैनात हैं। उनका घर अक्सर बंद रहता है। इससे पहले 23 फरवरी को भी उनके घर में चोरी हुई थी। उस वारदात में सोने-चांदी के जेवर, पीतल के बर्तन और घरेलू सामान चोरी हो गए थे। उस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के छह महीने बाद भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है।कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार मलिक ने जानकारी से इन्कार किए है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण के घर पर चोरों के आने की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। यदि उन्हें तहरीर मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पिछली चोरी का मामला अभी तक अनसुलझा है।