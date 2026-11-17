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पीड़ित मकान मालिक हनीफ ने पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह अपनी पत्नी नसरीन और बच्चों के साथ रिश्तेदार के यहां गमी में गए थे। घर पर उन्होंने अपने छोटे बेटे अल्फैज को छोड़ा था। सोमवार सुबह जब वे घर लौटे, तो कमरे में सामान बिखरा हुआ मिला।हनीफ के अनुसार, रविवार शाम अल्फैज खेलकर लौटा और गलती से मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गया। वह पहली मंजिल पर सोने चला गया, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर गुल्लक में रखे 50 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर ले गए।बनियाठेर थाना प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें चोरी की तहरीर मिल गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।