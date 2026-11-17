Sambhal News: तेंदुए स्वस्थ, छोड़ने के लिए लखनऊ से मांगी अनुमति
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:23 AM IST
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बबराला। करीब 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद रविवार की सुबह पकड़ में आए तेंदुए को वन क्षेत्र में छोड़े जाने की अनुमति लखनऊ से मांगी गई है। वन विभाग के पास सुरक्षित तेंदुआ अनुमति मिलने के बाद ही छोड़ा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में 45 किलो के 4-5 साल के नर तेंदुए के पूरी तरह स्वस्थ होने की पुष्टि हुई है।
तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने यारा फर्टिलाइजर परिसर के वन क्षेत्र और झाड़ियों में कांबिंग की थी। तलाश के दौरान तेंदुआ सड़क किनारे बनी पुलिया के ड्रेनेज पाइप में घुस गया था। इसके बाद टीम ने खास रणनीति बनाई। पाइप के एक छोर पर लोहे का पिंजरा लगाया गया और दूसरे छोर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का तेज बहाव किया गया।
पानी के दबाव से घबराकर तेंदुआ बाहर निकला और सीधे पिंजरे में फंस गया था। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में कैद करके सुरक्षित स्थान पर ले गई। अब लखनऊ वन्य जीव विभाग से तेंदुए को छोड़ने की अनुमति मांगी गई है।
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तेंदुए का मेडिकल कराया गया है। तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी उम्र 4-5 साल है और वजन 45 किलो है। उसे छोड़ने के लिए लखनऊ बाइल्ड लाइफ से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद तय स्थान पर तेंदुए को छोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
प्रीति यादव, डीएफओ, संभल
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तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने यारा फर्टिलाइजर परिसर के वन क्षेत्र और झाड़ियों में कांबिंग की थी। तलाश के दौरान तेंदुआ सड़क किनारे बनी पुलिया के ड्रेनेज पाइप में घुस गया था। इसके बाद टीम ने खास रणनीति बनाई। पाइप के एक छोर पर लोहे का पिंजरा लगाया गया और दूसरे छोर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का तेज बहाव किया गया।
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पानी के दबाव से घबराकर तेंदुआ बाहर निकला और सीधे पिंजरे में फंस गया था। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में कैद करके सुरक्षित स्थान पर ले गई। अब लखनऊ वन्य जीव विभाग से तेंदुए को छोड़ने की अनुमति मांगी गई है।
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तेंदुए का मेडिकल कराया गया है। तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी उम्र 4-5 साल है और वजन 45 किलो है। उसे छोड़ने के लिए लखनऊ बाइल्ड लाइफ से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद तय स्थान पर तेंदुए को छोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
प्रीति यादव, डीएफओ, संभल