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तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम ने यारा फर्टिलाइजर परिसर के वन क्षेत्र और झाड़ियों में कांबिंग की थी। तलाश के दौरान तेंदुआ सड़क किनारे बनी पुलिया के ड्रेनेज पाइप में घुस गया था। इसके बाद टीम ने खास रणनीति बनाई। पाइप के एक छोर पर लोहे का पिंजरा लगाया गया और दूसरे छोर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी का तेज बहाव किया गया।पानी के दबाव से घबराकर तेंदुआ बाहर निकला और सीधे पिंजरे में फंस गया था। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में कैद करके सुरक्षित स्थान पर ले गई। अब लखनऊ वन्य जीव विभाग से तेंदुए को छोड़ने की अनुमति मांगी गई है।तेंदुए का मेडिकल कराया गया है। तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी उम्र 4-5 साल है और वजन 45 किलो है। उसे छोड़ने के लिए लखनऊ बाइल्ड लाइफ से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद तय स्थान पर तेंदुए को छोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।प्रीति यादव, डीएफओ, संभल