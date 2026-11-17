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शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़, उपाध्यक्ष अनुराग पांडे और पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा रहे। जनपद न्यायाधीश विदुषी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सभी अतिथियों और न्यायिक अधिकारियों को मंच पर सम्मानित कर प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता भी मंच पर मौजूद थे। बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राजीव कुमार शर्मा और जितेंद्र पाल सिंह निक्की को शपथ दिलाई। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अन्य पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई।बार और बेंच में सामंजस्य पर जोरनवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बार और बेंच में सामंजस्य बनाने का वादा किया। बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने कहा, जितनी बड़ी जीत होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अध्यक्ष से अधूरे कार्य पूरे करने और अधिवक्ताओं के हित में काम करने पर जोर दिया। जनपद न्यायाधीश विदूषी सिंह ने भी बार और बेंच में सामंजस्य बनाए रखने की बात कही। एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने अपनी कविताओं के माध्यम से संबोधित कर कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता मो. सगीर सैफी और नितिन कुमार सिंह विक्की ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में एल्डर्स कमेटी के सदस्य शकील अहमद वारसी, राजबहादुर सिंह, लोकेंद्र शर्मा, मो. सगीर सैफी समेत संभल, मुरादाबाद के अध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।इन पदाधिकारियों को ग्रहण कराई शपथकार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. सलीम, कोषाध्यक्ष पूनम रानी दुबे, सह सचिव के दो पद के लिए रामवीर, सुभाष चंद्र समेत सदस्य गर्वनिंग काउंसिल (कनिष्ठ खण्ड) पीयूष कुमार, नुराग सिंह, नोमान अली, इंद्रपाल सिंह व महिला आरक्षित सबा मुजफ्फर व रूही नाज, सदस्य गर्वनिंग काउंसिल (वरिष्ठ खण्ड) सुरजीत सिंह यादव, निजामुद्दीन, शमीम अहमद, मो. गुलनवाज व महिला आरक्षित कुमकुम रानी व नीलम, उपाध्यक्ष (कनिष्ठ खण्ड) शुभम प्रताप सक्सैना व महिला आरक्षित कविता चौहान, उपाध्यक्ष (वरिष्ठ खण्ड) नूरनवाज खान व प्रवीण गुप्ता तथा सहसचिव मंजू रानी ने पद व गोपनीयता की शपथ ली।