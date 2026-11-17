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सीडीओ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वाले आधार केंद्र संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी सहित कठोर कार्रवाई होगी। कलक्ट्रेट सभागार में जिला आधार अनुस्मरण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। ई-जिला प्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में अपेक्षित प्रगति नहीं है।विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के आधार कार्ड बनाने और संशोधन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस कार्य में विभाग का अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। सीडीओ ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। इसका उद्देश्य बच्चों के आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण करना है।आधार केंद्रों पर शुल्क सूची अनिवार्यडिप्टी कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने सभी आधार केंद्र संचालकों को निर्देश दिए। प्रत्येक केंद्र पर आधार सेवाओं के निर्धारित शुल्क की सूची स्पष्ट रूप से चस्पा की जाए। इससे लोगों को शुल्क की सही जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित केंद्र संचालक के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। इसमें प्राथमिकी दर्ज कराना भी शामिल है।