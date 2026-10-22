Sambhal News: कुत्तों का आतंक, तीन बच्चों को काटा

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रायसत्ती थाना क्षेत्र के मवई ठकुरान गांव में संस्कार पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। वह खेत की ओर जा रहा था। कुत्तों ने उसके सिर से मांस नोच लिया। शरीर के कई हिस्सों में भी काटकर घायल कर दिया। सिर में गहरा घाव होने से उसकी हालत गंभीर हो गई। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुत्तों को भगाकर संस्कार को बचाया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए।संस्कार के पिता बिट्टू सिंह ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पहले भी बच्चों पर हमले और बकरियों को मारने की घटनाएं हुई हैं। कुत्तों के डर से ग्रामीण खेतों की ओर जाने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है। यह मांग भविष्य में किसी अन्य बच्चे को शिकार होने से बचाने के लिए है।अन्य दो बच्चों पर भी हमलाचंदौसी रोड स्थित शेर खां सराय निवासी कुणाल भी आवारा कुत्ते का शिकार हुआ। दस वर्षीय कुणाल बुधवार को खेत की ओर जा रहा था। तभी एक कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया। हयातनगर के सीतापुरी निवासी राजेश भी घायल हुआ है। दस वर्षीय राजेश घर के बाहर खेल रहा था जब कुत्ते ने उस पर हमला किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्तों के झुंड के कारण बच्चों को अकेले बाहर भेजना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित इलाकों में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।