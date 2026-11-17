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गांव निवासी साबिर रविवार शाम को अपने घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। जैसे ही वह गांव निवासी आसिफ के मकान के पास पहुंचे, छत पर बंदरों का झुंड उछल-कूद करने लगा। छत पर लगा सोलर पैनल प्लांट और लोहे का एंगल नीचे सड़क पर आ गिरा। साबिर इसकी चपेट में आ गए। सोलर पैनल और लोहे का एंगल सीधे उनके सिर पर लगा। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। बुजुर्ग की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी।परिजनों ने घायल साबिर को तुरंत अमरोहा जिले के चौधरपुर स्थित अस्पताल पहुंचाया। उन्हें वहां भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनके सिर में 32 टांके लगाए हैं। परिजनों के अनुसार, बुजुर्ग का उपचार अभी भी चल रहा है।