Sambhal News: बजरफुट लदे ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:41 AM IST
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धनारी। आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर बृहस्पतिवार तड़के एक रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में मां-बेटे और बस चालक को हल्की चोटें आईं।
दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद
दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद
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दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद
दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद
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