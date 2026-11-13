Sambhal News: बजरफुट लदे ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत तीन घायल

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दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाददुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद