Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Roadways bus collides with truck loaded with crushed stone; three injured, including the driver

Sambhal News: बजरफुट लदे ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत तीन घायल

Fri, 13 Nov 2026 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Roadways bus collides with truck loaded with crushed stone; three injured, including the driver
धनारी। आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर बृहस्पतिवार तड़के एक रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में मां-बेटे और बस चालक को हल्की चोटें आईं।
विज्ञापन

दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद

दुर्घटना उधरनपुर अजमतनगर पुल के पास करीब चार बजे हुई। नरौरा डिपो की बस आगे चल रहे बजरफुट से लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि बस चालक प्रमोद को वाहन चलाते समय झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में नरेश, उनकी मां माया देवी और चालक प्रमोद घायल हुए। धनारी थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भिजवाया। बस में कम यात्री होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed