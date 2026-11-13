Sambhal News: दुल्हन को बरात का इंतजार, पंचायत में नहीं बन पाई सहमति

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दुल्हन को अभी भी बरात का इंतजार है। दुल्हन की मां का आरोप है कि दूल्हा और उसके परिवार ने पांच लाख रुपये की मांग की थी। तीन लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके थे। शेष दो लाख रुपये नहीं मिलने पर दूल्हा ने बरात लाने से मना कर दिया। दुल्हन पक्ष ने बरात के लिए खाने और नाश्ते का इंतजाम किया था, जिसमें लाखों रुपये का खर्च हो गया। तमाम अन्य खर्च भी हुए हैं।मेरठ के फिटकरी गांव निवासी युवक की बरात बुधवार रात 7 बजे मोहम्मदपुर टांडा गांव आनी थी। बरात नहीं आने की जानकारी दूल्हा ने दुल्हन के चाचा को दी थी। संभल कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यदि तहरीर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, कुछ जिम्मेदार लोग मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।