Sambhal News: भूमि पर कब्जा करने का आरोप, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुर इल्हा निवासी मोहम्मद यासीन ने उप जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 596 (ग) में वह 1/6 खातेदार हैं। यासीन के अनुसार, मुजक्किर, नईमुल हसन उर्फ सब्बू और शहनवाज ने उनसे विवाद निपटाने की बात कही थी।उन्होंने भूमि को साझेदारी में प्लॉटिंग कर बेचने और रुपये देने का भरोसा दिया था। बाद में आरोपियों ने गाटा संख्या 596 (ड) के मालिक शहनवाज से बैनामा कराया। इसके बाद उन्होंने गाटा संख्या 596 (ग) पर अवैध कब्जा कर लिया।मोहम्मद यासीन को जब इस कब्जे का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोतवाल मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुजक्किर नाजिर, नईमुल हसन उर्फ सब्बू और शहनवाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।संभल। कोतवाली पुलिस ने बिना रुपये दिए भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एसडीएम के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोप है कि बीमारी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने बिना रुपये दिए भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया।नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला तुर्तीपुर इल्हा के निवासी मोहम्मद यासीन ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया कि गाटा संख्या 596 (ग) रकबा 1.773 में वह 1/6 खातेदार है। गाटा संख्या 596 (ड) के मालिक शहनवाज से आपसी विवाद चल रहा है। इसके चलते मुज्जिकर, नईमुल हसन उर्फ सब्बू आए और विवाद की बात कहते हुए निपटाने की बात कही। बाद में इस भूमि को साझेदारी करके प्लाटिंग में बेच देंगे। रुपये देने का भरोसा दिया। लेकिन बाद में इन्होंने गाटा संख्या 596 (ड) के मालिक शहनवाज से बैनामा कराया और कब्जा 596 (ग) पर कराया। इसका पता चला तो विरोध किया। इस पर उनके साथ मारपीट की गई। गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। कोतवाल मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर नगर के मोहल्ला महमूदखां सराय के निवासी मुजक्किर नाजिर और कोटगर्बी के नईमुल हसन उर्फ सब्बू और शहनवाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।