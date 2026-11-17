विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह रथ सनातन संस्कृति, आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व का आमंत्रण जन-जन तक पहुंचाएगा। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज और उत्तराखंड सरकार में मंत्री फरजाना बेगम इस अवसर पर उपस्थित रहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, श्री कल्कि महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण, राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण का एक महायज्ञ है।उन्होंने बताया कि यह रथ गांव-गांव जाकर सनातनी परिवारों को कथा में सम्मिलित होने का निमंत्रण देगा। कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य महाराज की भक्तिमय वाणी से कथा श्रवण के लिए भक्तों में उत्साह है। इस दौरान लवकुश शर्मा, सुधीर चाहल, निशांत त्यागी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।शंखनाद के साथ रवाना किया गया रथप्रचार रथ को शंखनाद और पूर्ण शास्त्रीय विधि-विधान के साथ रवाना किया गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में धर्म और आध्यात्मिक उत्साह की लहर दौड़ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम के अनुसार, यह रथ प्रत्येक सनातनी परिवार को महोत्सव में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण देगा। महोत्सव का लक्ष्य सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण और विश्व कल्याण है।