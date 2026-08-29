फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Roof of mud house collapses during rain; three injured, including a teenager.

Sambhal News: बरसात में गिरी कच्चे मकान की छत, किशोर समेत तीन घायल

Sat, 29 Aug 2026 01:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Roof of mud house collapses during rain; three injured, including a teenager.
सरायतरीन। पवांसा ब्लॉक के गांव शेरपुर की मढ़ैया में शुक्रवार सुबह एक कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार के तीन सदस्य मलबे में दबकर घायल हो गए। घायलों को गांव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
विज्ञापन

सुबह करीब सात बजे सोहनकली के घर की छत भरभराकर नीचे आ गिरी। मलबे की चपेट में आने से उनका बेटा अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटी रूपा और तहेरे देवर राजबहादुर को मामूली चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला।
विज्ञापन

राजबहादुर ने बताया कि लगातार बरसात के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं। हादसे में घर में रखे बर्तन, कपड़े, दो संदूक और गेहूं से भरी दो कुटिया भी बर्बाद हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई परिवार अब भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बरसात में ऐसे मकान हादसे का कारण बन सकते हैं। पीड़ित परिवार ने अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जर्जर मकानों का सर्वे कराकर पात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। घायलों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed