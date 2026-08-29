Sambhal News: बरसात में गिरी कच्चे मकान की छत, किशोर समेत तीन घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुबह करीब सात बजे सोहनकली के घर की छत भरभराकर नीचे आ गिरी। मलबे की चपेट में आने से उनका बेटा अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटी रूपा और तहेरे देवर राजबहादुर को मामूली चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला।राजबहादुर ने बताया कि लगातार बरसात के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं। हादसे में घर में रखे बर्तन, कपड़े, दो संदूक और गेहूं से भरी दो कुटिया भी बर्बाद हो गईं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई परिवार अब भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।बरसात में ऐसे मकान हादसे का कारण बन सकते हैं। पीड़ित परिवार ने अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जर्जर मकानों का सर्वे कराकर पात्रों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। घायलों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।