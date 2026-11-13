Sambhal News: गर्भवती की मौत पर दहेज हत्या की रिपोर्ट, ससुर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 13 Nov 2026 01:46 AM IST
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गवां। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चंदूनगला में मंगलवार की रात फंदे पर लटकी मिली चार माह की गर्भवती दीपा (23) के मायके वालों की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर बृहस्पतिवार की सुबह चंदूनगला मार्ग से उसके ससुर गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रजपुरा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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