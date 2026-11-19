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निर्माण कार्य दिवाली से पहले शुरू हुआ था, जिससे क्षेत्रवासियों को जर्जर सड़क और जलभराव से मुक्ति की उम्मीद थी। हालांकि, काम शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया। 16 मई को प्रकाशित निविदा में सीमेंट और कंक्रीट से नया नाला बनना था। लेकिन संस्था ने पुराने नाले पर ईंटों से मरम्मत शुरू कर दी।सभासद पंकज, चेतन राघव, अनुराग अग्रवाल और नामित सभासद धीरेंद्र कुमार ने इसका कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ईंटों से मरम्मत लंबे समय तक नहीं टिकेगी और यह जनता के पैसे की बर्बादी होगी। सभासदों ने कंक्रीट से नया नाला बनाने की मांग की। चारों सभासदों ने मुख्यमंत्री पोर्टल, निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी संभल से शिकायत की।शिकायत के बाद संस्था ने काम रोक दिया। दुकानदारों का कहना है कि धूल के कारण व्यापार ठप है। अवर अभियंता लोकेंद्र सिंह ने बताया कि नाले की मरम्मत का कार्य काम दो से चार दिन बाद शुरू होगा।