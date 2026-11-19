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सहालग की शुरुआत के बीच सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट ने आम आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। शादी के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बुधवार को बाजार में रौनक नजर आई। बुधवार को सोने का भाव 1,38000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,72000 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सराफा बाजार में अधिकांश दुकानों पर ग्राहक नजर आए।सराफा व्यापारी दीप गोयल ने बताया कि सोने चांदी की गिरती हुई कीमतों के कारण बाजार में रौनक नजर आ रही है। निवेशकों से लेकर आम ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं शादी के सीजन में सोने चांदी के दाम गिरना ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है।पिछले एक सप्ताह में इस प्रकार गिरे दामतारीख सोना प्रति दस ग्राम चांदी प्रति किलो12 नवंबर 1,45,000 1,90,00013 नवंबर 1,43,800 1,88,00014 नवंबर 1,41,800 1,84,00015 नवंबर 1,41,000 1,82,00016 नवंबर 1,41,000 1,82,00017 नवंबर 1,39,000 1,75,00018 नवंबर 1,38,000 1,72,000