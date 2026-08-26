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Sambhal News: गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या का आरोप

Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
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Pregnant woman dies under suspicious circumstances; murder alleged.
रजपुरा (संभल)। गांव सिंघौला दौलत सिंह में मंगलवार की सुबह नौ माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है।
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कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर निवासी रेखा की शादी तीन वर्ष पहले गांव सिंघौला दौलत सिंह निवासी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। मृतका के भाई दिनेश का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास व देवर बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बताया कि करीब दो माह पहले ससुराल वालों ने मारपीट कर बहन को घर से निकाल दिया था, तभी से वह मायके में रह रही थी। सोमवार की शाम पति और सास उसकी बहन को समझाकर ससुराल ले गए। आरोप है कि रात में उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और मंगलवार की सुबह बहन का शव घर में पड़ा मिला।
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मौत की सूचना मिलने पर पहुंचकर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि रेखा नौ माह की गर्भवती थी, इसके बावजूद उसकी क्रूरता की गई। जबकि पति धर्मेंद्र का कहना है कि मंगलवार की सुबह पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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