Sambhal News: बिजली कटौती से सो नहीं पा रहे लोग, पढ़ाई भी प्रभावित

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ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। रात के अंधेरे में चोरियों का डर बढ़ गया है। गर्मी के कारण लोग घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह परेशान हैं। खुले में सोने पर ओस से भी दिक्कत हो रही है।भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनरेश यादव ने बताया कि बिजली निगम सरकार की छवि खराब कर रहा है। सुमित कुमार सिंह ने जूनियर इंजीनियर और एसडीओ पर करीब दस घंटे की कटौती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। छाबड़ा निवासी आलोक चौहान ने कटौती से पढ़ाई बाधित होने की बात कही।जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार ने बताया कि बिजली ऊपर से ही फेल हो रही है। उनके बिजलीघर से कोई कटौती नहीं की जा रही है। चंदौसी से जितनी बिजली मिलती है, उतनी ही दी जाती है। उनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि रात में कटौती होने पर लाइन और ट्रांसफार्मर चोरी का डर बना रहता है।