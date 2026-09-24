Sambhal News: चोरों ने तोड़े सराफ के बंद पड़े मकान के ताले

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मोहल्ला नया बाजार निवासी व्यापारी मोहन मुरारी के मुताबिक, उनके पिता श्याम लाल व भाई दीपक भगवंतपुर वाली देवी मंदिर के निकट एक घर में रहते हैं तथा कोतवाली के सामने पिता की सराफा की दुकान है।उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उनके पिता व भाई परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए थे। बुधवार को दोपहर कुछ विद्यार्थियों ने राकेश के घर के ताले टूटे देखे और परिवार के लोगों को जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने देखा, मोहन मुरारी ने बताया कि परिवार के लोगों के उज्जैन से लौटने के बाद पुलिस को घटना की तहरीर दी जाएगी। वहीं, प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज होगी।