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स्वस्थ जीवन शैली की समग्र पद्धति है आयुर्वेद: डॉ. अभिषेक

Thu, 24 Sep 2026 02:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:08 AM IST
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Ayurveda is a holistic approach to a healthy lifestyle: Dr. Abhishek
बहजोई। कलक्ट्रेट पर आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में प्राकृतिक और संतुलित जीवन पद्धति पर विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां आयुर्वेद की उपयोगिता और स्वस्थ जीवनशैली पर चर्चा हुई।
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आयुष विभाग के नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवनशैली और रोगों की रोकथाम की समग्र पद्धति बताया। उन्होंने लोगों से इसके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने आयुष विभाग के दस वर्षों के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता के लिए संगोष्ठियों और चिकित्सा शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया। ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित खान-पान और योग के महत्व की जानकारी मिली।
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इस बीच, डॉ. एमपी सिंह, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. स्वाति ढिल्लन, डॉ. शिवानी, डॉ. महजबीन खान, डॉ. प्रदीप त्यागी, डॉ. अभय शर्मा, मोहित कुमार, मोहम्मद इल्यास व योगाचार्य अमरनाथ कुमार आदि रहे।
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