स्वस्थ जीवन शैली की समग्र पद्धति है आयुर्वेद: डॉ. अभिषेक

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आयुष विभाग के नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवनशैली और रोगों की रोकथाम की समग्र पद्धति बताया। उन्होंने लोगों से इसके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने आयुष विभाग के दस वर्षों के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता के लिए संगोष्ठियों और चिकित्सा शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया। ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित खान-पान और योग के महत्व की जानकारी मिली।इस बीच, डॉ. एमपी सिंह, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. स्वाति ढिल्लन, डॉ. शिवानी, डॉ. महजबीन खान, डॉ. प्रदीप त्यागी, डॉ. अभय शर्मा, मोहित कुमार, मोहम्मद इल्यास व योगाचार्य अमरनाथ कुमार आदि रहे।