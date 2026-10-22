Sambhal News: हाईवे पर तेंदुआ दिखने से दहशत, वीडियो वायरल

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आबादी के नजदीक और हाईवे पर तेंदुआ दिखने से आसपास के गांवों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही खेतों की ओर जाने में डर लगता है। सूचना मिलने पर बुधवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया।वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन ने बताया कि मंगलवार शाम तेंदुआ टिपेड़ा गांव के जंगल में दिखा था। इसके बाद वह गवां-बबराला हाईवे पार कर वर्धमान नदी की ओर जाता दिखाई दिया। हालांकि, मौके पर तेंदुए के पंजों के निशान नहीं मिले हैं। वायरल वीडियो उसी स्थान का बताया जा रहा है जहां तेंदुआ दिखा था।वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि रात में अकेले खेतों में न जाएं। बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने दें। विभाग की ओर से क्षेत्र को चिह्नित किया जा रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा।