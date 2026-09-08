Sambhal News: जम गया सरसों का तेल... खाना खाने के बाद बिगड़ी बच्चे की तबीयत
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Tue, 08 Sep 2026 01:39 AM IST
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गुन्नौर। तहसील परिसर के सामने रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मिलावटी सरसों तेल का मामला सामने आया है। बाजार से खरीदा गया तेल घर पहुंचते ही डिब्बे में जम गया। उसी तेल से बना खाना खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई।
गांव अकबरपुर निवासी शिव कुमार ने बताया कि वह रविवार को साप्ताहिक बाजार से घर के लिए सरसों का तेल खरीदकर लाए थे। शाम को जब खाने के लिए तेल निकाला गया तो वह जमा हुआ था। परिजनों ने उसी तेल से खाना बना लिया, जिसे खाने के बाद बच्चे को उल्टियां शुरू हो गईं और उसकी तबीयत बिगड़ गई। शिव कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने बाजार जाकर दुकानदार से इसकी शिकायत की तो पहले तो दुकानदार आनाकानी करता रहा। काफी कहासुनी के बाद उसने तेल बदलकर दूसरा तेल दे दिया।
दुकानदार ने बताया कि वह गुन्नौर नगर की घास मंडी स्थित एक थोक दुकान से तेल के चार पीपे लेकर आया था। कई ग्राहकों से ऐसी ही शिकायत आ रही है, इसलिए वह सभी पीपे वापस करेगा। लोगों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से बाजार में बिक रहे तेल के नमूने लेकर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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मैं अवकाश पर चल रहा हूं, मामला मेरे संज्ञान नहीं है। फिलहाल मामले की जानकारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग
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गांव अकबरपुर निवासी शिव कुमार ने बताया कि वह रविवार को साप्ताहिक बाजार से घर के लिए सरसों का तेल खरीदकर लाए थे। शाम को जब खाने के लिए तेल निकाला गया तो वह जमा हुआ था। परिजनों ने उसी तेल से खाना बना लिया, जिसे खाने के बाद बच्चे को उल्टियां शुरू हो गईं और उसकी तबीयत बिगड़ गई। शिव कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने बाजार जाकर दुकानदार से इसकी शिकायत की तो पहले तो दुकानदार आनाकानी करता रहा। काफी कहासुनी के बाद उसने तेल बदलकर दूसरा तेल दे दिया।
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दुकानदार ने बताया कि वह गुन्नौर नगर की घास मंडी स्थित एक थोक दुकान से तेल के चार पीपे लेकर आया था। कई ग्राहकों से ऐसी ही शिकायत आ रही है, इसलिए वह सभी पीपे वापस करेगा। लोगों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से बाजार में बिक रहे तेल के नमूने लेकर जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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मैं अवकाश पर चल रहा हूं, मामला मेरे संज्ञान नहीं है। फिलहाल मामले की जानकारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग