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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Mulla Afroz said, "The witnesses are lying; he was not at the scene."

Sambhal News: मुल्ला अफरोज बोला- गवाह झूठे, वह मौके पर नहीं था

Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
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Mulla Afroz said, "The witnesses are lying; he was not at the scene."
चंदौसी। संभल हिंसा में बिलाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज और गुलाम की शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी हुई। मुल्ला अफरोज ने गवाहों के बयानों को गलत और झूठा बताया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है।
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गुलाम जेल से न्यायालय में उपस्थित हुआ, जबकि मुल्ला अफरोज बाहर से पेश हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मुल्ला अफरोज ने अपने बयान में घटना में शामिल होने से इन्कार किया। उसने कहा कि वह मौके पर मौजूद नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है। मुल्ला अफरोज ने मुख्य गवाह सजन श्रीमाली के बयान को भी कृत्रिम बताया। आरोपी मुल्ला और गुलाम ने एक-दूसरे को पहचानने से भी इन्कार किया।
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संभल में 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर वाद दायर हुआ था। इसके बाद 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में बिलाल, नईम, अयान और कैफ सहित चार लोगों की हत्या हुई थी। बिलाल हत्याकांड में वादी सलमान की ओर से मुल्ला अफरोज और गुलाम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
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