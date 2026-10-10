Sambhal News: शराब पीने से मना करने पर दुकानदार को पीटा

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दुकानदार आशीष गुप्ता निवासी मोहल्ला यादवान ने पुलिस को बताया कि 8 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे मोहल्ला टंकी निवासी लल्लन और उसका साथी भूरा उसकी चाय की दुकान के सामने बैठकर शराब पी रहे थे।मना करने पर दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में आशीष के सिर में चोट आई। आरोप है कि दोनों जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। संवाद

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गुन्नौर। बबराला थाना क्षेत्र के कस्बा के लाइनपार में दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर दो लोगों ने दुकानदार को लाठी-डंडों से पीट दिया। थानाध्यक्ष लवनीश चौधरी ने बताया कि आरोपी लल्लन और भूरा निवासीगण मोहल्ला टंकी बबराला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।