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Sambhal News: शराब पीने से मना करने पर दुकानदार को पीटा

Sat, 10 Oct 2026 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:56 AM IST
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Shopkeeper beaten for refusing to serve alcohol.
गुन्नौर। बबराला थाना क्षेत्र के कस्बा के लाइनपार में दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर दो लोगों ने दुकानदार को लाठी-डंडों से पीट दिया। थानाध्यक्ष लवनीश चौधरी ने बताया कि आरोपी लल्लन और भूरा निवासीगण मोहल्ला टंकी बबराला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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दुकानदार आशीष गुप्ता निवासी मोहल्ला यादवान ने पुलिस को बताया कि 8 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे मोहल्ला टंकी निवासी लल्लन और उसका साथी भूरा उसकी चाय की दुकान के सामने बैठकर शराब पी रहे थे।मना करने पर दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में आशीष के सिर में चोट आई। आरोप है कि दोनों जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। संवाद
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