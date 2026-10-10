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Sambhal News: कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में आज अवकाश

Sat, 10 Oct 2026 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:59 AM IST
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Schools for classes 1 to 8 are closed today.
चंदौसी। जिले में पितृ विसर्जन के अवसर पर शनिवार को कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के सभी संबंधित स्कूलों में पितृ विसर्जन का अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए ने सभी संबंधित विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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