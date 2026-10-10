Sambhal News: पवांसा-आटा मार्ग पर दो बाइकों की भिड़ंत, पांच घायल

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सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के पवांसा-आटा मार्ग पर शुक्रवार को दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक छह वर्षीय मासूम सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पवांसा निवासी विशाल, जगन्नाथ हैं। खड़गपुर निवासी खेवेंन्द्र, उनकी पत्नी चंद्रावती और छह वर्षीय बेटे तरुण भी घायल हुए। ग्रामीणों ने डायल 108 एम्बुलेंस से सभी को पवांसा सीएचसी में भर्ती कराया। तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार मलिक ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है। हादसे की तहरीर अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। संवाद