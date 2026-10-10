Sambhal News: दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा

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बबराला। गांव फिरोजपुर में खेत की तारबंदी पर विवाद के बाद दबंगों ने एक घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। चंद्रकेश ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब 7:30 बजे गांव के भूप्रकाश, उसके बेटों केशव, ललतेश और आकाश ने तारबंदी को लेकर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर चारों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया और गाली-गलौज भी की। मारपीट में चंद्रकेश और उसकी चाची रूपवती के सिर में गंभीर चोटें आईं। रूपवती बेहोश हो गई। बीच-बचाव करने आए नेक्सी और अखिलेश को भी पीटा गया। थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच जारी है। संवाद