Sambhal News: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

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संभल जिले के जूनामई थाना के गांव नंदपुर पथरिया निवासी अनोखे लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन मीना देवी (24) की शादी वर्ष 2018 में हजारा अल्लीपुर बरबारा निवासी भूरे के साथ की थी। आरोप है कि पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। दो महीने पहले संभल के परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के बाद समझौता हुआ था, जिसके बाद पति उसे वापस ससुराल ले आया था और मायके वालों से बात नहीं करने देता था।शनिवार देर शाम फोन पर मीना की मौत और उसके अंतिम संस्कार की सूचना मिलने पर भाई ने यूपी 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही ससुरालीजन शव छोड़कर भाग गए। मृतका के दो बच्चे, पांच वर्षीय बेटी मीनाक्षी और तीन वर्षीय बेटा दुर्गेश हैं। भाई का कहना है कि ससुराल वाले बहन के फंदा लगाकर जान देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीना की हत्या की गई है।सीओ आंचल चौहान ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।