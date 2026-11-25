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अनुमान के मुताबिक, मंगलवार को करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंगा घाट पर महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से तैनात किया गया। घाट पर गोताखोर और नावों की भी व्यवस्था की गई थी। यातायात सुचारु रखने के लिए मेले से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका गया। आस्था के साथ-साथ मेला खरीदारी और मनोरंजन का भी केंद्र बना। सुबह स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की।सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर मेलासिसौना डांडा मेले की सबसे बड़ी पहचान यहां लगने वाला सांस्कृतिक मंच है। शाम ढलते ही मंच पर ब्रज के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मोर नृत्य से हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद कलाकारों ने मनमोहक लोक नृत्य और लोक गीत प्रस्तुत किए। ब्रज की होली, रासलीला और कजरी गीतों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।खरीदारी और बच्चों का उत्साहग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने घरेलू सामान, लोहे के बर्तन, खेती के उपकरण और सजावटी वस्तुएं खरीदीं। महिलाओं और युवतियों में मीना बाजार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने मीना बाजार से शृंगार सामग्री, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य शृंगार की वस्तुओं की खूब खरीदारी की। बच्चों के चेहरों पर भी मेले का उत्साह साफ झलक रहा था। बच्चों ने चाट-पकौड़ी, जलेबी, बर्फ के गोले और अन्य खाने की वस्तुओं का खूब लुत्फ उठाया। झूला क्षेत्र में बच्चों के साथ-साथ बड़ों ने भी झूले का आनंद लिया।व्यवस्था और परंपरा का संगमजिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि कार्तिक मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोक संस्कृति को सहेजने का माध्यम भी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार मेले में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भीड़ जुटी है। मेले में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। जगह-जगह कूड़ेदान रखे गए थे और सफाई कर्मचारियों की टीम लगातार सफाई में जुटी रही। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी मेला परिसर में अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाया गया। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।