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भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिये लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। पार्टी चाहती है कि इसमें पिछड़ी और प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी भागीदारी मिले। हालांकि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिये लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है। असम, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में भी इस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। जिसकी नीयत साफ नहीं है, वह लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। यह कहना है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। पूर्व मुख्यमंत्री शनिवार की दोपहर हेलीकॉप्टर से राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे अरमान अली खान के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए बहजोई स्थित डीआर रिसोर्ट पहुंचे। हेलीकाप्टर से से उतरगर राज्यसभा सांसद के घर उनके गांव मिर्जापुर गए थे। इसके बाद डीआर रिसोर्ट पहुंचे। उन्होंने नवदंपती को शुभकामनाएं दीं। करीब पौने दो घंटे तक रहे। वह 3.45 बजे रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की।
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