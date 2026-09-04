Sambhal News: त्योहार पर नई परंपरा शुरू न करने की हिदायत

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अधिकारियों ने आयोजकों से कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए।कादराबाद गांव में भी पर्याप्त सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयोजकों से पर्व को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान गांव के लोग और जन्माष्टमी कार्यक्रमों के आयोजक मौजूद रहे।पुलिस ने स्पष्ट किया कि जन्माष्टमी पर्व के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाएगी। आयोजकों को किसी भी नई परंपरा को शुरू न करने की हिदायत दी गई। उन्हें पूर्व से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही आयोजन करने को कहा गया। किसी भी विवाद या समस्या में कानून हाथ में न लेने और पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए।